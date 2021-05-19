Кызыл, 19 мая 2021, 10:50 — REGNUM На территории Тувы объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, погода испортится уже во второй половине дня 19 мая.
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Так, в течении последующих суток здесь пройдут сильные и очень сильные дожди, мокрый снег, местами грозы и град. Северо-западный ветер усилится до 17−22 метров в секунду. На перевалах возможна гололедица, ночью и утром местами туман.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями жителям рекомендовано быть осторожными, особенно на дорогах.