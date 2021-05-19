Кызыл, , 10:50 — REGNUM На территории Тувы объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, погода испортится уже во второй половине дня 19 мая.

Следите за развитием событий в трансляции: «Аномальная жара, природные пожары и паводки в России — все новости»

Так, в течении последующих суток здесь пройдут сильные и очень сильные дожди, мокрый снег, местами грозы и град. Северо-западный ветер усилится до 17−22 метров в секунду. На перевалах возможна гололедица, ночью и утром местами туман.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями жителям рекомендовано быть осторожными, особенно на дорогах.