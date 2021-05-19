Самара, , 10:54 — REGNUM Начать комплексное развитие территорий Самарской области поручил глава региона Дмитрий Азаров в ходе в ходе обращения с ежегодным посланием к Самарской Губернской Думе.

По словам Азарова, к 2030-му году в регионе каждый год должно строиться не менее 4 млн кв. метров жилья. Для решения этой задачи областному министерству строительства было поручено начать комплексное освоение шести новых территорий, четыре из которых находятся в Самаре: на промышленных территориях, которые подлежат реновации в Октябрьском районе — 4 ГПЗ и ЗИМ, в Кировском районе рядом со стадионом «Солидарность-Арена», в Куйбышевском районе рядом с Южным шоссе. Также комплексно развивать планируют Прибрежный парк в Тольятти и территорию площадью 32 га в Кинеле.

«При осуществлении городского строительства особое внимание должно быть уделено историческому центру Самары. Елена Владимировна Лапушкина, я надеюсь на ваше дочернее, бережное отношение к этому родному для всех нас месту, которое сегодня уже официально признано достоянием не только нашей губернии, но и всей страны», — обратился к главе Самары Дмитрий Азаров во время обращения с посланием к Самарской Губернской Думе.

Азаров также поручил Корпорации развития региона создать подразделение по привлечению бизнеса к развитию и восстановлению исторического поселения в столице Самарской области. Предложения должны быть разработаны к 1 августа.