Москва, , 10:49 — REGNUM Цена на нефть Brent 18 мая превышала отметку $70 за баррель, отметив максимумы начала марта. Однако фьючерсы не смогли удержаться на достигнутых высотах и скорректировались в течение дня, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

«Получив поддержку в районе уровня $67, нефть Brent финишировала немногим выше $68, которую снова утратила в ходе утренних торгов 19 мая, оставаясь под давлением.

Поводом для резкого отката послужил не только лишь технический фактор. Фиксацию прибыли повлекли разговоры о том, что Иран и США совершили прорыв в переговорах о заключении новой ядерной сделки, которая позволит Тегерану нарастить экспорт черного золота вследствие отмены ограничений.

Несмотря на то, что слухи не нашли официального подтверждения, само по себе упоминание о возможном увеличении мирового предложения стало триггером для быков, тем более что фьючерсы находились на привлекательных для продажи уровнях.

Масла в огонь подлил отчет API, отразивший рост запасов сырой нефти в США на 0,62 млн баррелей на прошлой неделе. При этом запасы бензина и дистиллятов сократились на 2,84 млн и 2,58 млн соответственно.

Если сегодня, 19 мая, официальная статистика минэнерго США отразит более существенное увеличение запасов нефти, Brent рискует снова протестировать двадцатидневную скользящую среднюю, которая сейчас находится в районе $67,55.

В целом сейчас больше аргументов в пользу снижения цен, поскольку спрос на риск снова угас, давление на доллар ослабло, а над историей с ядерной сделкой нависла неопределенность», — считает эксперт.

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