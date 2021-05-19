Москва, , 10:48 — REGNUM В апреле 2021 года в Москве выросло количество сделок на вторичном рынке недвижимости. Об этом 19 мая сообщили в московском управлении Росреестра.

Зафиксирован рост по сравнению с предыдущими периодами. Так, на 13% увеличилось количество сделок по сравнению с мартом 2021 года (тогда зафиксировали 15 333 договора). Наиболее существенным оказался рост к апрелю 2020 года — в 3,3 раза. Тогда на рынок повлияла пандемия коронавируса, было заключено 5196 сделок.

За первые четыре месяца 2021 года в Росреестре зарегистрировали более 52 тыс. договоров — на треть больше, чем годом ранее.

«При этом с января количество переходов прав к апрелю увеличилось в 2,3 раза. Это рекорд последних лет, в том числе почти на 5% превышен показатель 2019 года (50 055), когда был достигнут предыдущий пик», — прокомментировал статистику глава управления Игорь Майданов.