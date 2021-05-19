Вашингтон, 19 мая, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Компания KIA представила в США новый электромобиль EV6 в версии First Edition. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Пресс-служба KIA KIA EV6 в версии First Edition

Прием заказов на KIA EV6 First Edition начнется 3 июня 2021 года в Соединенных Штатах. Основным отличием и преимуществом серии First Edition являются различные цветовые комбинации окраса кузова электрокара. Лимитированная серия будет состоять из 1500 электромобилей.

Отмечается, что EV6 оснащен первой в мире запатентованной системой мульти-зарядки, которая поддерживает зарядку на 400 и 800 В. Благодаря этой системе запас хода на 70 миль можно увеличить за пять минут, а на 210 миль — за 18 минут.

На американском рынке компания KIA также представит EV6 в версии GT. На одном заряде электрокар может проехать 300 миль (482 км). Суммарная мощность двух электромоторов данной версии составит 576 л. с. С 0 до 100 км/ч электрокар разгоняется за 3,5 с.

Кроме версии GT автопроизводитель представит еще три менее производительные комплектации KIA.

Напомним, компания KIA представила электрокар EV6 в марте 2021 года. Модель будет продаваться на мировом рынке.

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