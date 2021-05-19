Душанбе, , 10:49 — REGNUM Российские власти рассчитывают на то, что в Таджикистане уже в нынешнем июне будет начато строительство пяти школ, в которых будут обучать по образовательному стандарту РФ. Об этом 19 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим коллегой из Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Как отметил глава МИД РФ, в настоящее время идет реализация проекта по сооружению пяти школ, в которых будет организованно обучение по российским образовательным стандартам.

«Надеемся, что церемония закладки первого камня состоится уже в следующем месяце, а учебный процесс начнется с 1 сентября следующего года», — уточнил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время Москва и Душанбе подпишут межправительственное соглашение, согласно которому Россия окажет содействие в строительстве современной погранзаставы на границе Таджикистана и Афганистана.