Нур-Султан, , 10:47 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать комплексный план развития Туркестанской области на 2018−2024 годы, сообщили в пресс-службе главы государства.

19 мая казахстанский лидер принял акима (главу) Туркестанской области Умирзака Шукеева, который представил отчет о социально-экономическом развитии региона и об эпидемиологической ситуации.

По словам главы региона, в Туркестанской области планируют привить один миллион человек. В настоящее время вакцину от коронавируса получили 200 тыс. местных жителей.

Отметим, по состоянию на 19 мая первый компонент вакцины против коронавируса в Казахстане получили 1,9 млн человек, в том числе 175 626 — в Туркестанской области.