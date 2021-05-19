Москва, , 10:46 — REGNUM Госдума единогласно приняла закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая. Инициативу внес президент РФ Владимир Путин.

В свое время его ратификация заняла шесть с половиной лет, напомнил замглавы МИД Сергей Рябков. Аргументом в участии стало участие в договоре США и возможность проведения наблюдательных полетов над Америкой, отметил представитель МИД России. Подходы США стали ужесточаться с 2017 года, Вашингтон стал вводить ограничения, существенно сокращая возможность проведения Россией наблюдательных полетов, при этом США имеют возможность получать данные о полетах над Россией со стороны стран НАТО.

«Нам выходить из договора в любом случае необходимо, все иное наносит ущерб нашей безопасности. Если самолеты стран — сателлитов США будут летать над нашей страной и вести мониторинг, то о какой безопасности может идти речь?» — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Там облет невозможно сделать, самолет тормозит — и уже вылетает на территорию другой страны», — добавил он.

Договор предоставляет право государствам-участникам совершать наблюдательные полеты над любыми территориями друг друга в соответствии с квотами, согласованными наблюдательными миссиями. Документом также регламентируется проведение таких полетов, устанавливаются требования к самолетам наблюдения, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения, а также определяется механизм контроля за соблюдением договора.

Россия подписала договор в Хельсинки 24 марта 1992 г., ратифицировала 26 мая 2001 г.

В ноябре 2020 года США прекратили свои обязательства в рамках договора, после чего некоторые страны попытались переложить на Россию ответственность за несоблюдение пунктов соглашения.

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