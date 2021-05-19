Афины , , 10:46 — REGNUM В Греции выявили 2812 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа. Об этом сообщила вечером 18 мая Национальная организация общественного здравоохранения (EODY). С начала пандемии в Греции зафиксировали 381 266 случаев заражения.

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Кроме того, за минувшие сутки в стране были зарегистрированы 63 смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 11 534 человек. Из них 95,2% имели основное заболевание и/или были в возрасте 70 лет или старше.

За сутки в Греции госпитализированы 334 ковид-пациента. В общей сложности 639 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 67 лет, 82,8% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет или старше. В среднем за последние семь дней ежедневно поступают в больницы 319 ковид-пациентов.