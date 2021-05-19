Санкт-Петербург, , 10:46 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемых в вооруженном налете на дом пастора одной из евангелистских церквей. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Нападение злоумышленники согрешили ночью 19 апреля 2019 года. Преступники проникли в дом, расположенный в поселке Песочном Курортного района, угрожая предметами, похожими на пистолеты, связали пастора скотчем, после чего похитили более 3 тыс. евро, банковские карты и ювелирные изделия. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

"18 мая 2021 года оперативники Главка при силовой поддержке бойцов СОБРа ГУ Росгвардии задержали троих злоумышленников. Ими оказались ранее судимые жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 51, 50 и 48 лет», — рассказали в ведомстве.

В ходе обысков по местам проживания подозреваемых обнаружены и изъяты несколько единиц оружия, патроны, ножи, а также комплекты формы, маски с прорезями для глаз. Всё изъятое направлено на экспертизу.