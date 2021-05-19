Калуга, 19 мая, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В Калужской области наиболее востребованным предметом на Едином государственном экзамене является обществознание. Его выбрали более 2,5 тысячи старшеклассников, сообщает 19 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство образования и науки.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

По информации ведомства, практически не изменилось количество сдающих русский язык — 4386 выпускников. Математику профильного уровня в 2021 году выбрали 2576 человек, что соответствует показателям прошлых лет. В 2021 году в число популярных предметов попали биология и физика — каждый из них будут сдавать более 900 выпускников. Охвачены экзаменами все пять иностранных языков (английский, французский, немецкий, испанский и китайский), что делает этот период государственной итоговой аттестации особенным. Испанский и китайский язык будут сдавать по одному выпускнику 2021 года, пять человек сдадут французский язык, девять выпускников попробуют свои силы в немецком языке. Английский язык будут сдавать 734 выпускника, а с учётом выпускников прошлых лет — 789 человек, что является самым высоким показателем с 2019 года.

С 2017 года устойчивой популярностью у экзаменующихся пользуется информатика. В 2021 году этот предмет выбрали 690 выпускников. Процесс цифровизации, который повсеместно идёт в обществе, отражается на выборе экзаменов и будущей профессии. ЕГЭ по географии выбрали 132 человека с учетом выпускников прошлых лет. С 2019 года это самое большое количество участников экзамена, которые выбрали географию. Практически не изменилось за последние три года общее количество участников, выбравших литературу — 291. Незначительное снижение наблюдается по выбору истории (845 человек против 955 в 2020 году) и химии (701 участник против 736 в 2020 году).

Комментируя выбор предметов выпускниками на ЕГЕ 2021 года, министр образования и науки области Александр Аникеев отметил:

«Обществознание всегда выбирают чаще остальных предметов. Это связано с универсальностью предмета, который совмещает в себе основы экономики, правоведения, политологии, социологии и других наук. Физика в Калужской области тоже пользуется популярностью, и это в немалой степени связано с тем, что в нашем регионе есть филиал Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана. На рост популярности информатики не смогла повлиять даже пандемия. IT-технологии активно развиваются и дают много возможностей для личностного развития. В Калужском госуниверситете имени Циолковского активно работает Медицинский институт, и поэтому выпускники продолжают выбирать химию и биологию».