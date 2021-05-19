Чита, , 10:43 — REGNUM За период с 11 по 19 мая 2021 года в Забайкальском крае прирост цен на картофель составил 10,4%, лук репчатый — 8,1, капусту белокочанную свежую. Такие данные приводит территориальное управление государственной статистики.

Отмечается также, что цены повысились на огурцы свежие (5,8%), морковь (2,7%), баранину (кроме бескостного мяса) — 1,7%, соль поваренную пищевую, куры охлажденные и мороженые (1,2%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов (1,1%), водку крепостью 40% об. спирта и выше (1,0%), помидоры свежие, свинина (кроме бескостного мяса), яйца куриные — 0,8%, сахар-песок, рис шлифованный, крупу гречневую-ядрицу — 0,7% и ряд других продуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 19 по 26 апреля 2021 года в Забайкальском крае прирост цен на капусту белокочанную свежую составил 6,4%, помидоры свежие — 4,6%, яблоки — 3,3%.

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