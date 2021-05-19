Бостон, США, , 10:43 — REGNUM «Бостон Селтикс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче раунда плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 118:100.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, записавший в свой актив 50 очков. В составе «Вашингтона» больше всех очков набрал форвард Брэдли Бил — 22.

Таким образом, «Бостон» вышел в плей-офф НБА, а «Вашингтон» поборется за последнюю путёвку с «Индианой Пэйсерс».

Напомним, по итогам регулярного чемпионата НБА «Бостон» занял седьмое место, а «Вашингтон» — восьмое в Восточной конференции. Девятой стала «Индиана», а десятым — «Шарлотт Хорнетс».

В турнире плей-ин седьмая команда конференции играет с восьмой, победитель этого матча выходит в плей-офф с седьмого итогового места. Девятая команда играет с десятой, проигравший в этой встрече завершит участие в турнире. После этого последнюю путёвку разыграют проигравший в матче седьмой и восьмой команд и победитель игры девятой и десятой команд.

Таким образом, «Бостон» вышел в плей-офф с седьмого места. «Вашингтон» сыграет с «Индианой», а «Шарлотт» завершает участие в турнире.