Тюмень, , 10:43 — REGNUM В Тюменской области граждане, чье имущество пострадало от пожара в садовом товариществе «Солнышко» Тюменского района, получат денежные компенсации. Об этом в прямом эфире заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

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Собственники, у кого пострадали дома, в которых они прописаны, и у кого это было единственное жилье, получат выплату по следующей формуле: площадь дома, поставленная на учет, умноженная на 50 648 рублей. Столько стоит строительство одного квадратного метра в Тюменском районе.

Собственникам домов, у кого дачный дом не является единственным жильём, получат разовую выплату в размере одного миллиона рублей.

Если пострадали только хозяйственные постройки, выплата составит 200 тыс. рублей. Владельцы участков, где не было построек, но пострадали насаждения, получат по 50 тыс. рублей.

Ответственным за осуществление выплат назначен департамент социального развития Тюменской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 17 мая з-за ландшафтного пожара в СНТ «Солнышко» Тюменского района пострадали 25 домов.

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