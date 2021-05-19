Новосибирск, , 10:43 — REGNUM В Новосибирской области с 20 по 24 мая местами сохранится высокая пожароопасность (4-го класса) и чрезвычайно высокая пожароопасность (5-го класса). Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Следите за развитием событий в трансляции: «Аномальная жара, природные пожары и паводки в России — все новости»

«Увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров», — уточнили в мэрии Новосибирска.

По прогнозам синоптиков, сегодня, 19 мая, в Новосибирске во второй половине дня ожидается преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 7−12 м/с, местами порывы до 17 м/с, температура воздуха +14… +16 °C.