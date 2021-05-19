Иерусалим, , 10:42 — REGNUM В начале 2021 года в Израиле появились признаки значительного возвращения к активности на рынке офисной недвижимости, после спада экономической активности во время пандемии SARS-CoV-2. Об этом сообщает Jerusalem Post 19 мая со ссылкой на данные, предоставленные генеральным директором израильского отделения Global Commercial Real Estate Services (CBRE) Джеки Мукмелем.

По данным CBRE Israel, около 12 крупных компаний в настоящее время ведут переговоры об аренде более 100 000 кв. м офисных площадей.

«В первом квартале 2021 года мы наблюдаем стабильность цен на офисном рынке, — говорится в отчете CBRE. — Например, цены на аренду офисов в Тель-Авиве выросли на 2% в этом месяце, после того, как 2020 году цены на аренду офисов упали на 11%».