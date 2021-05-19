Джакарта, 19 мая 2021, 10:40 — REGNUM Четыре солдата национальной армии Индонезии получили огнестрельные ранения во время нападения вооруженной группы в провинции Папуа, сообщает CNN Indonesia.
12 военнослужащих пехотного батальона и мобильной оперативной группы, дежурившие на посту Серамбакон, отправились в Оксибил за покупками. На обратном пути у военных сломалась машина. Несколько солдат принялись её ремонтировать. Вдруг раздался выстрел. В результате перестрелки четыре человека получили ранения.