Москва, , 10:41 — REGNUM «Желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать скорости до 17 м/с, объявлен в Москве и Московской области. Это 19 мая следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.

«Жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что период данного предупреждения будет действовать и в столице России, и в Подмосковье до 21:00 19 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате сильного ветра в Москве было повалено 17 деревьев и повреждено восемь автомобилей.