Хабаровск, , 10:39 — REGNUM Рост цен на жильё произошёл не только в регионах Дальнего Востока и связано это с тем, что деньги подешевели, об этом 19 мая заявил на форуме «ProДФО — Хабаровский край» министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

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«Рост цен на жилье — это не только дальневосточная тенденция. В прошлом году мы наблюдали одинаковые темпы роста цен на жилье как на Дальнем Востоке, так и в других регионах страны. Это связано с тем, что деньги подешевели. В пандемию люди приобретали меньше товаров длительного пользования, частный капитал был направлен на рынок жилья. Так как резко увеличить объем предложения невозможно, то цены на недвижимость выросли», — цитирует Чекункова пресс-служба правительства Амурской области.

Глава Минвостокразвития уверен, что сдержать цены на недвижимость поможет только увеличение объёмов ввода нового жилья. Так, перед Дальним Востоком стоит задача увеличить этот показатель в 1,6 раза — до 3,3 млн кв. м в год. В решении этой проблемы региону поможет программа «Дальневосточный квартал», участники которой получат льготы.

Как сообщало ИА REGNUM, на форуме «ProДФО — Хабаровский край» 19 мая на пленарной дискуссии, посвященной созданию пространства для самореализации молодёжи, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что остановить отток населения с Дальнего Востока не удалось, но в последние годы зафиксирован приток молодёжи в регион.