Ярославль, , 10:38 — REGNUM В Ярославле в здании мэрии города уже третий день продолжаются проблемы с электричеством. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

19 мая в мэрии проходит заседание комиссии муниципалитета города по социальной политике, но прямая трансляция не работает.

«Сгорел какой-то кабель в подвале мэрии, электричества нет, голосуем руками, микрофоны не работают, обесточены ряд кабинетов в мэрии», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM председатель фракции КПРФ в муниципалитете Евгения Овод.

Слова Овод подтверждают и другие источники в муниципалитете. В самой же мэрии назвали ситуацию «временными техническими неполадками в связи заменой кабеля».

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