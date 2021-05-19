Ярославль, 19 мая 2021, 10:38 — REGNUM В Ярославле в здании мэрии города уже третий день продолжаются проблемы с электричеством. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
19 мая в мэрии проходит заседание комиссии муниципалитета города по социальной политике, но прямая трансляция не работает.
Слова Овод подтверждают и другие источники в муниципалитете. В самой же мэрии назвали ситуацию «временными техническими неполадками в связи заменой кабеля».
Читайте ранее в этом сюжете: В ярославском муниципалитете сломался сервер и заболел председатель