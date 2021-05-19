Иркутск, , 10:38 — REGNUM В первом квартале 2021 года безработными в Иркутской области были 78,9 тыс. человек (6,9% от численности рабочей силы). Такие данные приводит территориальное управление государственной статистики.

Отмечается также, что официально зарегистрированный уровень безработицы в Приангарье резко вырос в начальный период пандемии коронавируса, но теперь снижается. К концу марта 2021 г. он составил 1,4% численности рабочей силы (в конце ноября 2020 г. — 4%).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году уровень безработицы в Иркутской области составлял 7,7%. Это больше, чем годом ранее, тогда в регионе был зафиксирован самый низкий уровень безработицы за последнее десятилетие — 6,6%.

Читайте также: В Приангарье растёт безработица