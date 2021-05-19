Москва, , 10:38 — REGNUM Сегодня, 19 мая, рубль на утренних торгах демонстрирует нейтральную динамику, торгуясь вблизи уровня закрытия вчерашних торгов 73,66 за американский доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Российская валюта готовится к главному событию недели, сегодняшней публикации протоколов апрельского заседания ФРС.

Хотя участники торгов и убеждены в том, что американский финансовый регулятор сохранит свою мягкую риторику о будущем денежно-кредитной политики в США неизменной.

Судя по последним данным по годовой инфляции, которая в апреле в США взлетела до максимальных значений с октября 2008 года и составила 4,2%, а также судя по слабости апрельского отчета по американскому рынку труда.

Отчет показал рост безработицы впервые с апреля 2020 года, протокол ФРС может преподнести и ряд неприятных сюрпризов для финансовых рынков.

«Протоколы» будут опубликованы 19 мая поздно вечером в 21:00 по мск. И до этого момента инвесторы, вероятно, предпочтут не предпринимать никаких важных решений, предпочитая дождаться сигналов от ФРС.

Российский рубль в этой ситуации не станет исключением и до вечера так и останется в двухнедельном торговом коридоре 73,00−74,00 к американскому доллару.

После чего и определится со среднесрочным направлением выхода из этого диапазона», — считает эксперт.

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