Цхинвал, , 10:40 — REGNUM Большинство депутатов парламента Южной Осетии проголосовали за то, чтобы назначить генеральным прокурором республики Магомеда Багаева. Об этом 19 мая сообщает агентство «Рес».

По данным журналистов, Багаева кандидатом на этот пост выдвинул президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Перед началом голосования он выступил перед депутатами.

«Я 18 лет работаю в органах прокуратуры, постоянно находился здесь, все меня знают», — сказал Багаев.

Сообщается, что он пообещал быть в работе быть «жёстким и справедливым». За кандидата проголосовали 26 депутатов, один воздержался.

Багаев родился и работал в Южной Осетии. В 2001 году он закончил Юго-Осетинский институт экономики и права по специальности «Юриспруденция». С 2003 года работал на различных должностях в органах прокуратуры.

Напомним, срок полномочий предыдущего генерального прокурора Южной Осетии Урузмага Джагаева истёк 6 апреля. 13 апреля депутаты парламента не поддержали кандидата на этот пост Виталия Савченко.