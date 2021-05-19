Екатеринбург, , 10:47 — REGNUM Справиться с лесным пожаром в Камышловском районе Свердловской области помогли военнослужащие, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Для тушения огня были привлечён транспортно-боевой вертолет Ми-8МТВ5. Экипаж вертолёта сбросил около 40 тонн воды с помощью специального водосливного устройства ВСУ-5. Пожар разгорелся рядом с деревней Кокшарова.

Военнослужащие окружного учебного центра подготовки младших специалистов вместе с пожарной командой гарнизона организовали противопожарные минерализованные полосы для защиты деревни и лесного массива от огня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за пожара был заблокирован для движения участок трассы Екатеринбург — Тюмень.

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