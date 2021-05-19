Чебоксары, , 10:35 — REGNUM В 2020 году по сравнению с 2018 годом доходы главы Чувашии Олега Николаева выросли на 2,05%, у супруги — в 3,5 раза. Это следует из опубликованных сведений о доходах и имуществе, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Глава Чувашии Олег Николаев, который был назначен врио руководителя республики в январе 2020 года и избрался в сентябре, получил в прошлом году 5 546 795 рублей 23 копейки, в том числе его доход по основному месту работы составил 4 418 271 рубль 33 копейки, иной доход — 1 128 523 рубля 9 копеек.

Доход в 2020 году по сравнению с 2019 годом, когда Олег Николаев работал депутатом Госдумы, вырос на 2,05%. В абсолютном выражении рост составил 113 634 рубля 66 копеек.

Супруга главы Чувашии задекларировала 551 тыс. рублей, в том числе по основному месту работы заработала 216 тыс. рублей, иной доход составил 335 тыс. рублей. Её годовой доход по сравнению с 2019 годом увеличился в 3,5 раза

В долевой собственности (1/5 доля) Олега Николаева и супруги, как и ранее, находятся земельный участок площадью 1200 кв. метров. Что касается транспортных средств, то глава Чувашии остался без Hunday IX 55, а супруга сменила Nissan Micra на Hyundai Tucson.

В собственности жены, как и в 2019 году, находятся земельный участок площадью 880 кв. метров и жилой дом 240,7 кв. метров.