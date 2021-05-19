Таймырский район, Красноярский край, , 10:35 — REGNUM Утечка топлива на нефтебазе на Таймыре предотвращена. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании «Норникель», 19 мая в 11:30 утра по местному времени завершена перекачка топлива из резервуара №99.

17 мая в процессе гидравлических испытаний было выявлено нарушение герметичности резервуара, в котором находилось 12,2 тыс. тонн топлива. Персонал нефтебазы в связи с этим задействовал схему оповещения и предпринял оперативные мероприятия по локализации.

«Было собрано порядка 20 литров топлива. Также мы оперативно провели работу по исключению попадания нефтепродукта на бетонное основание резервуара», — отметил начальник Дудинской нефтебазы «Таймырской топливной компании» Сергей Демин.

В результате превентивно развёрнутые боновые заграждения и сорбент не потребовались. К настоящему времени всё топливо перекачано в свободные ёмкости. Как отмечается, инцидент не повлиял на окружающую среду.

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