Брянск, , 10:35 — REGNUM В Брянской области 18 мая подтверждено 69 новых случаев заражения коронавирусом, что на три больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 62 пациента, подтверждена смерть от осложнений у шести человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области выявлено 39 426 носителей инфекции. Выздоровели 38 585 человек. За минувшие сутки подтверждено шесть летальных исходов у пациентов с коронавирусом, всего в регионе зарегистрировано 323 смертельных случая СОVID-19.

Лаборатории за сутки проверили 1513 тестов, всего выполнено 554 544 исследования.