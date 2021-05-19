Москва, 19 мая, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Внятного ответа от США по Договору по открытому небу (ДОН) на сегодня так и не последовало. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая, об этом заявил в Госдуме замглавы МИД Сергей Рябков.

Ptzgovorit.ru Cамолет в небе

«К сожалению, по состоянию на сегодня внятного ответа от США не последовало, в Вашингтоне говорят, что они продолжают изучать ситуацию, а союзники США не делают ничего, чтобы как-то повлиять на американскую позицию», — заявил Рябков.

Россия не видит оснований для пересмотра своей позиции по Договору по открытому небу, подчеркнул представитель МИД.

В свое время ратификация ДОН заняла 6,5 года, в результате был сделан вывод, что ДОН отвечает интересам безопасности РФ и способен внести позитивный вклад в информационный баланс, который складывался не в пользу России.