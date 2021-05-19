Краснодар, , 10:34 — REGNUM В Краснодарском крае заработали 15 муниципальных центров управления, сообщили в пресс-службе администрации края 19 мая. Об этом говорилось на совещании по вопросам работы Центра управления регионом.

Руководитель ЦУР Краснодарского края Юрий Шевченко сообщил, что преимущественно муниципальные центры управления запущены в районах с численностью населения свыше 50 тысяч человек. Всего в ЦУР за апрель поступило около пяти тысяч сообщений, что почти на 8% больше по сравнению с мартом. Среди наиболее встречающихся вопросов — дороги, благоустройство, ЖКХ, строительство. Скорость ответов заявителям с начала года сократилась почти в два раза, на сегодня на составляет меньше четырёх часов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 13 мая муниципальный центр управления запущен в городе-курорте Сочи, он вошёл в число первых крупных муниципалитетов РФ с собственным центром управления.