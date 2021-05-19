Москва, , 10:33 — REGNUM В оставшийся период 2021 реальные доходы жителей России продолжат небольшое падение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 мая заявила ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова Анна Духон. Так она прокомментировала расчеты Института стран с развивающейся экономикой Банка Финляндии, которые показали, что реальные располагаемые доходы жителей России упали до самого низкого уровня за десять лет.

«Выводы, финских экономистов, сделаны на основе данных официальной [российской] статистики и поэтому с ними трудно спорить, — сказала Духон. — Безусловно, вызовы, с которыми, столкнулась российская экономика и общество очень сложны. Действительно, коронакризис наложился на системные проблемы в экономике. Однако нельзя не упомянуть, что в контексте мер принятых правительством по поддержке населения по уровню снижения доходов Россия, на общеевропейском фоне, выглядит весьма уверенно. Не следует ожидать быстрого полного восстановления экономики, а в связи с этим, и реальные располагаемые доходы вряд ли станут неожиданно расти. Скорее всего, в оставшийся период 2021 реальные доходы продолжат небольшое падение».

Как отметила Духон, кризис очень больно ударил по сектору МСП, доля предпринимательских доходов в общей структуре доходов населения упала.

«Однако этот сектор отличается гораздо большей мобильностью и чутко реагирует на поддержку. Моратории, кредитные каникулы и прочее сыграли свою положительную роль, обвала не случилось. Если говорить о долгосрочной перспективе, то если не затормозится выполнение программы нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», то стабилизация скажется на доходах в первую очередь», — сказала Духон.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, более трети российских граждан копят деньги, откладывая часть своей зарплаты.

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