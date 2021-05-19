Иркутск, , 10:33 — REGNUM В 2020 году в Иркутской области было оформлено 81 609 договоров купли-продажи жилых помещений. Это на 17% больше, чем в предыдущем году и в 1,6 раза превосходит объем продаж 2010 года. Какие данные 19 мая приводят территориальное управление государственной статистики.

Отмечается также, что процесс приобретения жилья заметно активизировался, несмотря на высокий уровень цен на рынке недвижимости.

«Цены на рынке жилья продолжают расти, невзирая на кризис и пандемию коронавируса. За последние 3 года лишь однажды, в апреле-июне 2018 г., отмечалось снижение цен на новое жилье в Приангарье (на 2,8% к предыдущему кварталу). В остальное время квартальный прирост цен на первичном рынке составлял обычно 1−4% и трижды — 6−8%», — отмечают сотрудники статуправления.

Что касается вторичного рынка, то он показал ценовой рекорд в конце 2020 года: по отношению к третьему кварталу цены выросли на 16,7%.

Тогда резко подорожали все типы квартир, особенно элитные (сразу на треть), только жилье низкого качества не выбилось из обычных рамок (+3,8%). В первом квартале 2021 года квартиры в новостройках региона продавались в среднем по 75,7 тыс. рублей за квадратный метр, жилье «б/у» — 63 тысячи за «квадрат». В целом за год зарегистрированы новые собственники на 161 884 жилых помещения.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году на основании договоров купли-продажи в Приангарье зарегистрированы права на 81 609 жилых помещений (117% к предыдущему году и 162% к 2010 г.).Из всех купленных за год жилых помещений лишь 9 единиц (0,01%) были муниципальными, остальные до совершения сделки находились в частной собственности. Покупалось, в основном, небольшое и относительно недорогое жилье. Общая площадь всех купленных помещений — 2,8 млн. кв. метров, в среднем по 34,5 кв. м. Средняя цена (по договору) — 1,1 млн. рублей.

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