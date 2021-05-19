Пенза, , 10:36 — REGNUM В ближайшие годы в Пензе планируется строительство нескольких образовательных учреждений. Об этом заявил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Так, в седьмом микрорайоне Арбеково планируется возвести два детских сада. Один из них уже находится в стадии строительства, второй будет возводиться в следующем году. В 2023 году в восьмом микрорайоне Арбеково наметили открыть большой детский сад на 420 мест, из них 120 — в ясельных группах. В этом же микрорайоне возведут две общеобразовательные школы, потому что в них есть реальная потребность, считает Мельниченко.

В целом в Пензе, по его словам, за три года будет построено дополнительно три школы. Ещё одна появится в Пензенском районе, городе Спутнике.

ИА REGNUM напоминает, новые детские сады с ясельными группами откроют в Пензе с целью ликвидации очередности. На данный момент местами в дошкольных учреждениях обеспечены дети в возрасте от 3-х до 7-ми лет.

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