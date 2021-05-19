Санкт-Петербург, 19 мая, 2021, 10:32 — ИА Регнум. От сильного ветра и дождя в Санкт-Петербурге вечером 18 мая пострадали четыре человека, а не два, как сообщалось ранее. В результате падения части кровли ресторана у станции метро «Пионерская» пенсионерка и девятилетний ребенок были госпитализированы. Еще два человека отправлены на амбулаторное лечение. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Группа в «ВК» ДТП и ЧП СПб» Число пострадавших от непогоды в Петербурге увеличилось до четырех человек

Следите за развитием событий в трансляции: «Аномальная жара, природные пожары и паводки в России — все новости»

Напомним, вечером 18 мая в Петербурге разыгралась непогода. Помимо ливня и грозы, усилился ветер, порывы которого достигали 17 м/с. В результате чего пожарно-спасательные подразделения совершили 61 выезд на ликвидацию последствий разгула стихии. 30 из них — на падение деревьев, 12 — на устранение угрозы падения (или падение) элементов кровли и слабо закрепленных конструкций, семь выездов совершены в помощь коммунальным службам на затопление помещений из-за протечек кровель, девять выездов на обрывы проводов и падение светофоров, три раза спасатели выезжали для устранения последствий падения кладки балконов. Повреждения получили 14 автомобилей.

Читайте также: В результате непогоды в Петербурге пострадали два человека

«К сожалению, не обошлось без пострадавших. В результате падения элемента кровли ресторана быстрого питания на проспекте Испытателей пострадали четыре человека. Двое из них, 67-летняя женщина и девятилетний ребенок отправлены в больницу. Еще два человека: 17-летний юноша и 28-летняя женщина осмотрены медиками, направлены на амбулаторное лечение», — рассказали в ведомстве.

Отметим также, что, по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», сегодня, 19 мая, в Санкт-Петербурге также ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы. При грозе усиление ветра до 20 м/с.