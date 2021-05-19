Москва, , 10:30 — REGNUM Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном придаст импульс для достижения общего компромисса по иранской ядерной сделке. Об этом 19 мая заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Политический импульс в виде соответствующего контакта глав внешнеполитических ведомств России и США, конечно, сейчас был бы очень важен и востребован», — сказал он журналистам.

Он добавил, что возвращение США в СВПД — главный, ключевой вопрос, который требует решения.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля в Вене на первом заседании нового раунда переговоров Совместной комиссии по иранской ядерной сделке её участники решили ускорить процесс переговоров. Они также решили сформировать третью группу с целью обсуждения практических шагов по снятию санкций США и возвращению Вашингтона к ядерной сделке.

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