Москва, 19 мая, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В России с 1 июля 2022 года упростится процедура регистрации по месту жительства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Данная государственная услуга переводится в электронный формат, сообщает 19 мая сайт правительства РФ. Для получения прописки необходимо посетить регистрационный орган один раз — для отметки в паспорт, а заявление можно подать через портал госуслуг.

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При этом оформление временной регистрации будет полностью дистанционным — свидетельство заявитель сможет получить по почте.

Кроме того, в постановлении устанавливается принцип экстерриториальности, по которому граждане смогут выбрать для обращения любой орган учёта.

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