Новосибирск, , 10:29 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 19 мая, за прошедшие сутки выявлено 73 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 67 случаев.

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«Скончались ещё четыре пациента: мужчины в возрасте 62, 71 и 73 лет и женщина в возрасте 80 лет. Всего в регионе умерли 1829 человек, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находится 55 человек, на ИВЛ — четыре пациента».

Всего в регионе зарегистрировано 42 462 случая заражения коронавирусом, в том числе у 2622 детей; 38 581 пациент выздоровел (+71 за сутки).