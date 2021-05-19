Пенза, , 10:30 — REGNUM В образовательных учреждениях Пензенской области разрешать провести последние звонки и выпускные вечера в присутствии родителей. При этом обязательным условием остается соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований. Об этом заявил врио губернатора области Олег Мельниченко на встрече с представителями родительского совета школы № 76 в Пензе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

«Мы идём навстречу родителям, у которых есть желание присутствовать на выпускных», — заявил он. «Будет правильным проводить торжества в присутствии родителей, но с обязательным соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности», — добавил Мельниченко и призвал всех, кто не сделал прививку, вакцинироваться от COVID-19.

Торжества для ребят, окончивших школу с «золотыми» и «серебряными» медалями, пройдут в этом году в центре Пензы, напомнил родителям врио главы региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии не видят оснований для запрета на проведение торжественных мероприятий для выпускников школ. Актовые залы образовательных учреждений могут разместить достаточное количество выпускников, родителей и преподавателей с учетом необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

Читайте также: В Саратовской области определились с форматом «Последнего звонка» в школах