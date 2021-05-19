Тюмень, , 10:27 — REGNUM В Тюменской области по состоянию на 19 мая за сутки ликвидировано восемь лесных пожаров на общей площади 3637,5 га и четыре ландшафтных на общей площади 191 га. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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На утро 19 мая было зафиксировано 17 природных пожаров, в том числе локализованных, и действующих три.

Напомним, в Тюменской области с 11 мая 2021 года введён режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера.