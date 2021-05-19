Берлин, , 10:27 — REGNUM В сети появились снимки экстерьера и интерьера нового BMW 8 Series Coupe. Фотографии автомобиля размещены на сайте Motor1.

BMW 8-Series Coupe Motor1

Будущую новинку фотошпионы засняли на дороге в Германии. Снаружи у модели маскировочная плёнка размещена только на самых важных частях кузова.

Новинка, судя по полученным фото, будет иметь обновлённую лицевую часть с небольшой радиаторной решёткой и узкими фонарями. В салоне машины автопроизводитель установит информационно-развлекательную систему последней версии BMW iDrive. В моторной линейке купе 8-Series появится двигатель V8 рабочим объёмом 4,4 л.

Официальная премьера BMW 8 Series Coupe ожидается в первые месяцы 2022 года.

Ранее компания BMW на немецкой трассе Нюрбургринг провела заключительные тесты модели 2-Series Coupe. Команда испытателей протестировала модернизированную подвеску, шасси, демпфирование, рулевое управление и тормозную систему модели.

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