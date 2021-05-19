Москва, , 10:26 — REGNUM Центральный банк РФ не смягчит кредитно-денежную политику и международные финансовые издания снова похвалят за это его главу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 мая заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии Роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал прогноз главу Сбербанка Германа Грефа о том, что динамика ставки по ипотеке в РФ будет максимально консервативной.

«В выборный год никто не позволит ипотечным ставкам вырасти значительно, — сказал Пальченко. — После выборов будет уже другая ситуация и ставки по ипотеке могут вырасти и не совсем неконсервативно. Думаю, что в 2022 году экономику России не ожидает ничего хорошего, (нет причин думать иначе), и растущие цены никто не остановит. В такой ситуации между ростом экономики и борьбой с инфляцией ЦБ, как обычно, выберет второе. И увеличит ставки. Стало быть — увеличится ставка и по ипотеке. Конечно, мы могли бы ожидать, что ЦБ поступит наоборот и наконец-то смягчит кредитно-денежную политику ради роста экономики (как бы это сделали в западных странах), но этого не произойдёт, ставка вырастет, а международные финансовые издания главу ЦБ снова похвалят».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов также рассказал о возможно росте ставок по ипотеке до двузначных значений.

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