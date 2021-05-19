Салават, Башкирия, , 10:29 — REGNUM Тело мужчины обнаружено во время тушения пожара в многоквартирном доме в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что рано утром 19 мая на пульт спасателям г. Салават поступила информация о том, что в многоквартирном доме по улице Калинина произошел пожар. По тревоге были подняты 12 огнеборцев на 4 единицах техники.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что огонь бушует на 5 этаже дома в комнате двухкомнатной квартиры.

«Из зоны воздействия опасных факторов пожара звеном газодымозащитной службы спасено 2 человека», — сообщает пресс-служба ведомства. Вскоре спасатели справились с пожаром.

Отмечается, что во время борьбы с огнем спасатели обнаружили тело мужчины 1952 года рождения. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии из горящего дома спасатели вынесли трех детей.