Нью-Дели, , 10:27 — REGNUM За истекшие сутки на территории Индии от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 4529 пациентов, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 19 мая сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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Также сообщается, что за это же время в Индии и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 283 248.

По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 267 334 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 25 496 330.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 21 986 363 человека вылечились от нового заболевания и еще 3 226 719 находятся в настоящее время на лечении.

Отметим, днем ранее в Индии за сутки от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 4329 пациентов, что также стало на тот момент самым большим числом за весь период пандемии.