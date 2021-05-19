Воронеж, , 10:25 — REGNUM Более 250 тысяч жителей Воронежской области получили прививки от коронавируса по данным на 19 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона.

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«Регион перешагнул очередную психологическую отметку по вакцинации: привито более четверти миллиона воронежцев, а именно — 256 691 человек. Из них двукратно — почти 242 тысячи», — прокомментировал губернатор Александр Гусев.

«Вместе с тем, мы видим определенную стагнацию по выявлению болезни, по госпитализации. Чтобы удержать ситуацию и далее направлять ее в позитивную сторону, нужна гражданская ответственность тех, кто не имеет противопоказаний к прививке и еще не сделал ее. А правительство области со своей стороны готово оказать поддержку. Так, например, мы будем выезжать на крупные предприятия и вакцинировать их коллективы, чтобы люди могли сэкономить свое время на поход в поликлинику», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, на 18 мая выявлено 83 075 случая заражения коронавирусом, 78 513 человек выздоровели, скончались 3 366 пациентов. Отмечается небольшой суточный прирост заболевших — если на 14 мая было выявлено 127 новых носителей, то 18 мая — 142 пациента. Также ежедневно регистрируются новые летальные исходы.