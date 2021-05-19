Алма-Ата, Казахстан, , 10:25 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в 410 км к востоку от Алма-Аты на территории Китая, сообщили 19 мая в ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» (СОМЭ).

Подземные толчки зарегистрированы 19 мая в 7:32 (4:32 мск). Глубина землетрясения составила 10 км, энергетический класс — 10,1. Сведений об ощутимости не поступало.

По координатам СОМЭ, землетрясение произошло на севере уезда Текес Или-Казахского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района. Ближайшие населенный пункт — Монголкюре находится в 70 км от эпицентра.