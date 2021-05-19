Вашингтон, 19 мая 2021, 10:26 — REGNUM Американская актриса и певица Дженнифер Лав Хьюитт беременна в третий раз. Об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте.
https://www.instagram.com/p/CPBaesBM29/
«У нас есть еще один на подходе. Так рада наконец поделиться этой новостью со всеми вами», — обратилась к подписчикам актриса. Пол и имя ребёнка она пока не сообщает.
ИА REGNUM напоминает, что Дженнифер Лав Хьюитт — американская актриса и певица, стала известна после выхода телесериала «Нас пятеро» (1995 год) и фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» (1997 год). С 2013 года она состоит в браке с актёром Брайаном Хэллисейем, пара воспитывает дочь Отем и сына Аттикуса.
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