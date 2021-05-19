Берлин, , 10:24 — REGNUM Противники карантинных мер, связанных с коронавирусом, провели в Германии более 2,7 тыс. демонстраций и митингов с августа 2020 года. Об этом сообщает 19 мая редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

RND ссылается на данные правительства Германии, приведённые в ответе на запрос Левой партии в Бундестаге. У властей есть информация о более чем 2,7 тыс. акций, но это только демонстрации и митинги, так как за их проведением следит контрразведка (БФФ).

По данным БФФ, только 28 из протестных акций носили правоэкстремистский характер, 15 из них прошли в федеральной земле Саксония — Анхальт, в городе Галле.

Протесты тех, кто не согласен с санитарными ограничениями, в ФРГ регулярно организует движение Querdenker («Альтернативное мышление»). Контрразведка считает эту организацию возможной угрозой государственному строю.

Читайте также: В Германии смягчат карантинные правила для въезжающих из других стран