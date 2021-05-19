Посёлок Тавричанка, Приморский край, , 10:30 — REGNUM В сеть попала аудиозапись, на которой учитель начальных классов поселковой школы Приморья в родительском чате в приказной и жёсткой форме заставляет родителей учеников белить класс.

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«21 побелка, и если вы не сможете выбрать из всех вас 18 человек три человека, то вам придется прийти всем вместе и побелить класс. И мне параллельно, работаете вы или нет. Я вас очень прошу, пожалуйста, соизвольте найти время и побелить класс. Если вы через день мне не назначите, кто придёт, я приказом первых три человека через администрацию заставлю прийти на побелку. Если вы этого хотите, пожалуйста, я вам организую», — «пригласила» учитель из Тавричанки родителей на ремонт класса.

«Походу минус учитель в сельской школе», — написал под опубликованной в телеграм-канале Newsbox24. tv аудиозаписью пользователь Виталий.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшую учительницу физкультуры обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию детей в Башкирии.