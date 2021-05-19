Москва, 19 мая, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Россия не видит оснований для пересмотра своей позиции по Договору по открытому небу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая, об этом заявил в Госдуме замглавы МИД Сергей Рябков.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

«Оснований для пересмотра нашей линии не видим», — заявил Рябков.

После вступила в должность Джозефа Байдена появились данные о возможном изменении американского подхода к участию в договоре, напомнил он.

«Мы с учетом этого дали понять американцам сделали это официально, что в случае конструктивного решения данного вопроса Россия могла бы рассмотреть возможность остаться в ДОН. К сожалению, по состоянию на сегодня внятного ответа от США не последовало, в Вашингтоне говорят, что они продолжают изучать ситуацию, а союзники США не делают ничего, чтобы как-то повлиять на американскую позицию», — констатировал Рябков.

«Политической воли нет», — отметил замглавы МИД и призвал не увязывать денонсацию с планирующейся встречей президентов РФ и США.

Госдума обсуждает денонсацию Договора по открытому небу (ДОН).