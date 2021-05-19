Вена, , 10:23 — REGNUM В Австрии начинается первый этап реализации проекта «зелёный паспорт» для доступа людей к открывающимся объектам в сферах туризма, общественного питания, культуры и спорта. Как сообщается на сайте федерального министерства социальных дел, здравоохранения, ухода и защиты потребителей Австрии, проект также задумывался для того, чтобы восстановить свободу передвижения между государствами — членами Европейского Союза.

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Поясняется, что «зелёный паспорт» — это сертификат с индивидуальным QR-кодом, который подтверждает отрицательный результат теста на COVID-19, пройденную вакцинацию от коронавирусной инфекции или ранее перенесённую коронавирусную инфекцию. Посещать кафе, фитнес-клубы, театры, останавливаться в отелях теперь можно исключительно с таким сертификатом.

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На майском этапе для этого потребуется предъявлять соответствующую справку в бумажной форме. Полноценно цифровой документ «зелёный паспорт» в виде QR-кода в мобильном приложении смартфона должен заработать в июне, пишет ТАСС.

Кроме того, для облегчения въезда иностранных туристов в Австрии с 19 мая отменяется обязательный карантин для приезжих из большинства стран Евросоюза и некоторых третьих стран. Приезд разрешен при наличии «зелёного паспорта».