Киев, , 10:24 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины об увеличении расходов на оборону страны. Об этом сообщила 18 мая пресс-служба офиса президента Украины.

Указом № 196/2021 правительству Украины поручено в течение месяца подать на рассмотрение Верховной рады законопроект, который вносит изменения в 33 статью Бюджетного кодекса.

Согласно законопроекту, в 2022—2024 годах на оборону Украины должно тратиться не менее 5% ВВП страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главнокомандующий ВСУ заявил, якобы на границах Украины остаётся около 80 тыс. российских солдат и много военной техники.

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